Famalicão: Escolas de Natação da Câmara Municipal são de ouro

A equipa de Miguel Santos está fora da Taça da Liga. Ao final da manhã deste sábado, no Estádio Nacional, as famalicenses não foram além de um empate, sem golos, com o Racing Power. Valeu, então, a vitória (1-0) da equipa de João Marques, no jogo da primeira mão, em Famalicão.

Da segunda partida dos quartos de final, o Famalicão teve sempre muitas dificuldades em impor o seu jogo, mesmo quando jogou com mais uma unidade em campo. Com muitas falhas na definição do último passe, particularmente em zonas ofensivas, só nos instantes finais, num livre indireto dentro da área adversária, houve uma clara oportunidade famalicense. Ainda na primeira parte, momentos antes do intervalo, as famalicenses também estiveram perto do golo.