Famalicão: Escolas de portas abertas para alunos decidirem o percurso formativo

Entre 21 de março e 30 de maio, os alunos famalicenses que frequentam o 9.º ano e o secundário vão ter a oportunidade de conhecer, de perto, as escolas secundárias e profissionais, assim como as instituições pós-secundárias e de ensino superior, da Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão.

O objetivo é que definam com mais assertividade o seu futuro profissional. Os alunos vão ter visitas guiadas às instalações, laboratórios e oficinas, vão poder conversar com professores e alunos da instituição (networking) e ficar a par da oferta formativa disponível e das saídas profissionais abrangidas.

A iniciativa, chamada ‘Dias Abertos nas Escolas’, é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do projeto educativo ‘Valoriza-Te’.

Os alunos vão visitar as 9 instituições de ensino da Rede de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão. Devem informar-se junto da sua escola ou, então, contactar diretamente as entidades promotoras – Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, Universidade Lusíada de Famalicão, CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA), Forave, Didáxis Riba de Ave, Escola Profissional Oficina, CENFIM, Instituto Nun’Álvres (INA) e ACE Famalicão.

Além desta iniciativa, nos dias 10, 11 e 12 de março terá lugar a Feira do Ensino Secundário, promovida pelo Município de Famalicão e dirigida a alunos do 9.º ano de escolaridade, que vai reunir, no Famalicão IN Hub, em Vale São Cosme, as diferentes instituições de ensino, que vão apresentar um leque de 39 cursos (científico-humanísticos e profissionais) em áreas que vão das Artes e Design às Tecnologias de Metalomecânica, Informática, Saúde e Apoio à Gestão.

Famalicão: Hugo Oliveira pede mais talento e magia e menos ruído no futebol nacional

O treinador Hugo Oliveira diz que todos devem olhar «muito mais para aquilo que se passa dentro de campo, para o futebol jogado», e menos para a arbitragem, «para a opinião de todos aqueles que estão à volta do jogo e não fazem parte do jogo».

Isto a propósito do “ruído” em volta do futebol, com insultos e queixas, entre clubes, dirigentes, jogadores e comentadores. «Cada um deve responder pelas suas ações e declarações, cada um deve ser aquele que exige que os outros sejam, ou seja, não podemos exigir aos outros aquilo que não fazemos. Porque as novas gerações olham para o futebol como algo a copiar e o futebol pode ser um modelo de comportamentos. Nós devemos olhar mais para isso», reflete Hugo Oliveira.

Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca, também foi incitado a comentar a avaliação negativa ao VAR do jogo Sporting- FC Famalicão. O técnico respondeu, apenas, que deve ser didático e servir de exemplo para que não volte a acontecer. «É este processo de aprendizagem que nos vai ajudar a tomar melhores decisões, sabendo que no futebol, como na vida, todos cometemos erros, todos fazemos coisas acertadas, agora temos todos é que aprender», alerta.

Doravante, o treinador do Famalicão espera que todos olhem «muito mais para aquilo que se passa dentro do campo, para o futebol jogado. Fala-se muito pouco dos golos, muito pouco da organização coletiva, fala-se muito pouco do drible, fala-se pouco da magia, do talento e do jogador». Acrescenta: «devíamos ter mais momentos nas televisões nas rádios e nas redes sociais, onde se falasse mais de talento, de magia e de futebol. O futebol puro é o talento e o jogo, o golo e a qualidade do jogador», aponta.

Famalicão: Paços do Concelho às escuras no dia 28 de março

O Município de Vila Nova de Famalicão volta a associar-se ao repto mundial da World Wildlife Fund, que desafia os cidadãos a apagarem as luzes de monumentos e casas por todo o mundo, chamando a atenção para as alterações climáticas. O momento acontece no dia 28 de março.

Neste dia, os Paços do Concelho de Famalicão ficarão às escuras, entre as 20h30 e as 21h30. Para além de desafiar a desligarem as luzes de casa, a autarquia convida também os famalicenses a pedalarem às escuras e iluminarem – pela ativação de dínamos instalados nas bicicletas – os monumentos e edifícios do concelho que estarão presentes numa maquete em 3 dimensões instalada no edifício municipal. A iniciativa é promovida em parceria com o Ginásio Eugénios.

Este ano assinala-se o 20.º aniversário da Hora do Planeta, considerado o maior evento global dedicado à ação climática e à proteção da natureza.

Famalicão: Equipa de ciclismo do Famalicão aumenta em número e ambição

As equipas de ciclismo do FC Famalicão para a época 2026 foram apresentadas, assim como as competições e objetivos. No total, são 39 atletas; 18 da Academia e 21 elites/masters. «Representam dedicação, trabalho árduo e ambição», refere a direção.

Um crescimento que representa «a qualidade do nosso projeto, do empenho da estrutura técnica e do apoio fundamental das famílias e patrocinadores», afirma.

Assim, este ano estarão focados em marcar presença e lutar pelos melhores resultados no Campeonato Nacional XCM (cross-country), Campeonato Regional ACM, Campeonato Resistência de Famalicão, Campeonato XCO Póvoa de Varzim, Campeonato XCO Vila do Conde, Maratonas e Ultramaratonas e Granfondos (ciclismo estrada de longa distância).

«Queremos competir ao mais alto nível, evoluir individual e coletivamente e, acima de tudo, honrar a camisola que representamos», aponta.

«Para além das vitórias e classificações, o nosso grande objetivo é continuar a formar atletas e pessoas, promover valores como respeito, superação, disciplina e espírito de equipa», descreve.

Famalicão: Mercadinho de Páscoa em Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, nos dias 21 e 22, um Mercadinho de Páscoa. Vai ser realizado em frente à sede da Junta de Freguesia, com acesso livre. Poderá encontrar delícias doces da Páscoa, produtos locais e artesanato.

No dia 21 vai estar aberto das 14 às 22 horas; no dia 22, domingo, das 9 às 12 horas.

Esta iniciativa tem como objetivo valorizar e divulgar a doçaria tradicional e os produtos da terra, preservando receitas típicas e incentivando os pequenos negócios da região.

Quem pretende vender deve inscrever-se gratuitamente, até ao dia 10 de março, na Junta de Freguesia.

 

Famalicão: Luta pela manutenção prossegue este sábado

A cinco jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão recebe, este sábado, o Rio Ave. A partida é da 18.ª jornada e joga-se às 11 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com entrada gratuita.

Um jogo importante para a equipa de Hugo Oliveira que ocupa o último lugar da classificação (12.º), com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que está uma posição acima. Os dois últimos da classificação descem de divisão.

O Rio Ave é nono da classificação, com 23 pontos, e está no grupo (8 primeiros) que podem disputar o play-off de campeão.

Famalicão: Riba d´Ave perde em Paços de Ferreira

Na noite desta quarta-feira, a contar para a jornada 19 do campeonato nacional de hóquei em patins, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 2-1, em Paços de Ferreira, com a Juventude Pacense. A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer e aumentou a vantagem aos 38 minutos da segunda parte. O Riba d´Ave ainda reduziu, aos 33 minutos, por Antoine Thebaud.

Os ribadavenses continuam no décimo segundo lugar, com 17 pontos. Na próxima jornada, marcada para domingo, às 17 horas, a formação de Jorge Ferreira recebe o Tomar, nono da classificação, com 21 pontos..