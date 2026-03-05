Famalicão: Escolas de portas abertas para alunos decidirem o percurso formativo

Entre 21 de março e 30 de maio, os alunos famalicenses que frequentam o 9.º ano e o secundário vão ter a oportunidade de conhecer, de perto, as escolas secundárias e profissionais, assim como as instituições pós-secundárias e de ensino superior, da Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão.

O objetivo é que definam com mais assertividade o seu futuro profissional. Os alunos vão ter visitas guiadas às instalações, laboratórios e oficinas, vão poder conversar com professores e alunos da instituição (networking) e ficar a par da oferta formativa disponível e das saídas profissionais abrangidas.

A iniciativa, chamada ‘Dias Abertos nas Escolas’, é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do projeto educativo ‘Valoriza-Te’.

Os alunos vão visitar as 9 instituições de ensino da Rede de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão. Devem informar-se junto da sua escola ou, então, contactar diretamente as entidades promotoras – Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, Universidade Lusíada de Famalicão, CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA), Forave, Didáxis Riba de Ave, Escola Profissional Oficina, CENFIM, Instituto Nun’Álvres (INA) e ACE Famalicão.

Além desta iniciativa, nos dias 10, 11 e 12 de março terá lugar a Feira do Ensino Secundário, promovida pelo Município de Famalicão e dirigida a alunos do 9.º ano de escolaridade, que vai reunir, no Famalicão IN Hub, em Vale São Cosme, as diferentes instituições de ensino, que vão apresentar um leque de 39 cursos (científico-humanísticos e profissionais) em áreas que vão das Artes e Design às Tecnologias de Metalomecânica, Informática, Saúde e Apoio à Gestão.