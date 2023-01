Famalicão: Escolas Padre Benjamim Salgado e Bernardino Machado em greve

O Riba d´Ave HC perdeu, na noite desta quarta-feira, com a AD Valongo. Numa intensa e bem disputada partida de hóquei em patins, a formação de Raul Meca exibiu-se a um nível muito elevado mas, mesmo assim, acabou por perder, 6-5.

Neste jogo, da 12.ª jornada do nacional da 1.ª divisão, o Riba d´Ave/Sifamir chegou ao intervalo a vencer por 2-5. A equipa chegou ao 0-3, com golos de Franco Pósito e dois de Pedro Silva, a que os locais responderam com dois golos, mas Carlos Loureiro e Pósito voltaram a colocar a diferença de três golos no marcador.

Na segunda metade, a AD Valongo logrou encurtar distâncias e passar para a frente do marcador aos 23 minutos, fechando o jogo em 6-5.