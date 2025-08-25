Famalicão: Escolinha do FC de Famalicão com inscrições abertas

O “Fama”, a mascote do Futebol Clube Famalicão, dá rosto à Escolinha de Futebol do Futebol Clube Famalicão, que abre portas durante o mês de setembro, no Parque Desportivo de São Cláudio, com inscrições limitadas e abertas aos jovens dos 6 aos 13 anos, nascidos entre 2013 e 2018.

Quem quiser experimentar, deverá contatar os serviços da Academia do FC Famalicão, através de e-mail no endereço escolinhadofama@fcfamalicao.pt, e depois apresentar-se nos treinos no mês de setembro munidos de t-shirt, calção, meias, caneleiras e chuteiras com pitons de borracha.

Os treinos vão decorrer nos dias de segunda, terça e quinta-feira.

A Escolinha de Futebol garante «uma formação adequada de acordo com o seu desenvolvimento, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de poderem treinar e jogar».