Famalicão: Escorpiões vão ver as amendoeiras em flor

Vila Nova de Famalicão é um dos municípios parceiros do Consórcio GIATEX – Gestão Inteligente da Água na Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV), constituído por cerca de três dezenas de instituições nacionais, com vista a responder aos desafios enfrentados pelas empresas de enobrecimento têxtil, ao nível do consumo específico de água e apoiar na decisão sobre o destino final a dar às águas.

A adesão do Município foi aprovada na reunião do executivo municipal, no passado dia 26 de janeiro, sendo que o seu envolvimento remete para a sensibilização e divulgação da agenda desenvolvida pelo consórcio.

Integram este projeto 27 membros, nomeadamente, instituições ligadas à investigação e ensino superior, empresas têxteis e afetas ao vestuário, e as autarquias de Famalicão e Santo Tirso.

O consórcio tem por objeto a execução de uma agenda mobilizadora intitulada de ‘GIATEX – Gestão Inteligente da Água na ITV’, cujo promotor líder é a Estamparia Adalberto, com coordenação técnica do CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário. Este projeto está enquadrado e financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal.