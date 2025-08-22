Famalicão: Escuteiros de Calendário vivem aventura na Suíça

O Agrupamento de Escuteiros 291 de Calendário, que a 21 de julho celebrou o 84.º aniversário, realizou recentemente uma atividade na Suíça, planeada desde 2022.

De 11 a 16 de agosto, participaram no mini jamboree permanente, no Centro Escutista de Kandersteg (KISC), e também passaram uma noite no Centro Escutista de Genebra.

Cerca de seis dezenas de escuteiros partiram de Vila Nova de Famalicão no dia 9 deste mês, regressando a Calendário no passado domingo. Entre os participantes estiveram 9 dos 24 lobitos, 12 dos 16 exploradores, 20 dos 25 pioneiros, 5 dos 6 caminheiros e 13 dos 19 dirigentes. Recorde-se que agrupamento conta atualmente com 90 elementos

Durante a estadia, conviveram com escuteiros de diversos países, como Austrália, Chipre, Inglaterra, França e Portugal, entre outros.

Segundo Ana Sousa, atual chefe do agrupamento, depois desta grande atividade, «todos chegaram a casa felizes e cansados, pois aproveitaram ao máximo a aventura, as belas paisagens e fomentaram o espírito de equipa. Trazem uma mochila cheia de memórias para partilhar».

Após esta primeira grande atividade internacional, que envolveu a maioria dos elementos do agrupamento, o 291 retoma em setembro o ano escutista. ManSanches