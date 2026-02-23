Famalicão: Escuteiros de Oliveira Santa Maria têm uma nova sede

O Agrupamento 442 de Oliveira Santa Maria tem uma nova sede que foi inaugurada no passado domingo, dia 22 de fevereiro. O Agrupamento, que no próximo ano celebra 55 anos, estava instalado, desde 2017, na antiga Escola Primária do Mosteiro. Agora, os cerca de 80 elementos passam a ter melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades.

A renovação e ampliação, que contou com um apoio municipal de 105 mil euros, foi analisada pelo presidente da Câmara da seguinte forma: «este espaço traduz o nosso compromisso com as pessoas e com as instituições que contribuem diariamente para a formação dos nossos jovens. Com esta intervenção, estamos a valorizar e a dar ainda mais vida ao excelente trabalho que o Agrupamento tem vindo a desenvolver na comunidade ao longo de mais de meio século», frisou.

Na inauguração estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos; o presidente da Junta de Freguesia, António Pereira, e o vereador das Freguesias, Augusto Lima.