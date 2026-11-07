A partir deste mês e até julho do próximo ano, o Agrupamento 0385 de Riba de Ave, fundado a 17 de fevereiro de 1937, vai celebrar 90 anos de história, sob o lema “Regresso as Origens”. E já há várias iniciativas programadas.

O programa comemorativo começa a 21 deste mês e incluirá, por exemplo, a 20 de fevereiro de 2027, uma Eucaristia de Ação de Graças, «em agradecimento pelo percurso realizado e por todos aqueles que fizeram parte desta história».

Também será promovida a iniciativa «90 Anos, 90 Factos/Desafios», para partilha de memórias, curiosidades e desafios ligados ao escutismo, envolvendo os atuais elementos, antigos escuteiros e a comunidade.

As comemorações incluirão ainda a plantação de árvores, reforçando o compromisso dos escuteiros com a proteção da natureza e a sustentabilidade.

Celebrar 90 anos representa, para o agrupamento, «uma oportunidade para renovar o compromisso com os valores do Escutismo, a solidariedade, a cidadania e o serviço ao próximo.