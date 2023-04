Famalicão: Escuteiros de Ribeirão celebram 10 anos no “Ministério do Tempo”

O Agrupamento 1374 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) iniciou, no dia 14 de abril, dia em que em 2013 iniciou a sua atividade, as celebrações do décimo aniversário

A abrir as comemorações decorreu um jantar de confraternização de dirigentes que ultimaram os últimos preparativos que no dia seguinte começaram na sede do agrupamento, segundo o imaginário “O Ministério do Tempo”.

Num dia repleto de atividades, as patrulhas mistas percorreram a vila, terminando no campo escutista onde pernoitaram em regime de acampamento. Destaca-se, ainda, o fogo conselho e a Vigília de Oração que contou com o assistente do Agrupamento – Monsenhor Manuel Joaquim Fernandes. O domingo começou com ginástica matinal, depois com o almoço que foi partilhado com o pais e comunidade em geral. O ponto alto foi a celebração da eucaristia durante a qual fizeram as suas promessas, 5 lobitos, 15 exploradores, 5 pioneiros, 9 caminheiros e uma dirigente. Os padrinhos do agrupamento também marcaram presença nesta celebração.