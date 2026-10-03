O dia 11 de outubro de 2026 marca o início das comemorações do 55.º aniversário do Agrupamento 364 Vale S. Cosme, que vão decorrer ao longo de um ano e que terão como momento maior o acampamento, em abril do próximo ano.

A sessão de abertura, no próximo dia 11 de outubro, é às 10h00 com uma eucaristia e depois, já na sede do agrupamento, serão hasteadas as bandeiras, haverá uma sessão protocolar e um porto de honra.

Os escuteiros prometem um ano repleto de atividades e iniciativas com destaque para o acampamento comemorativo nos dias 24 e 25 de abril, o fim de semana de aniversário.

(Foto arquivo)