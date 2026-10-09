Este sábado, dia 10 de outubro, os escuteiros do Agrupamento 206 Santo Adrião vão juntar-se para darem início aos trabalhos de renovação da sede. Os encontros de fim de semana dos escuteiros são comuns, mas desta feita é para deitar mãos à obra e, entre tintas, trinchas, lixas, baldes e outros materiais, dar início à transformação daquele espaço de aprendizagem, desafio e partilha num lugar ainda mais acolhedor para os que já integram o grupo e para aqueles que queiram iniciar a aventura escutista neste agrupamento que já conta com mais de 60 anos de existência.

O trabalho está destinado aos Chefes e caminheiros, mas para que o espírito de equipa do 206 não fique apenas no meio do pó das obras, os elementos mais novos – lobitos, exploradores e pioneiros – vão andar pelo centro da cidade a vender calendários e a mostrar por que vale a pena ser escuteiro. «”Sempre alerta” é isto mesmo: ajudar uns e outros, ter espírito de missão, olhar para o futuro ao colaborar no presente», sublinham os responsáveis do agrupamento.

Com instalações em Santo Adrião, na União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, o agrupamento tem, atualmente, todas as secções em funcionamento, com cerca de quarenta crianças e jovens. As reuniões acontecem ao sábado à tarde, a partir das 14h30, na sede situada na Rua Gaspar António Borba. A “casa nova” ficará ainda mais preparada para receber novos inquilinos.