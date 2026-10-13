No último fim de semana, o Agrupamento 364 de Vale São Cosme, do Corpo Nacional de Escutas, deu início à celebração do 55º aniversário sob o lema ’55 anos a voar mais alto’ com uma cerimónia marcada pela emoção e orgulho pelo percurso construído ao longo das últimas décadas.

A Eucaristia uniu a comunidade e um dos momentos mais simbólicos foi a apresentação do logótipo comemorativo, carregado de significado: um pássaro com quatro penas, representando as quatro secções do Escutismo, nas respetivas cores. Através desta imagem, o Agrupamento quer transmitir a ideia de crescimento, união e liberdade, com os olhos postos no futuro.

Após a celebração religiosa, deu-se o hastear das bandeiras e uma sessão protocolar, reunindo representantes institucionais como o Pedro Oliveira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Famalicão e João Nascimento, Presidente da Assembleia Municipal, assim como dirigentes, escuteiros e antigos elementos. No final houve tempo para convívio entre todos os presentes.

Para os próximos meses estão previstas diversas iniciativas como forma de assinalar o aniversário dos 55 anos, entre elas um mega-acampamento nos dias 24 e 25 de abril.

Fundado a 30 de abril de 1972, o Escutismo de Vale São Cosme pretende homenagear todos aqueles que, ao longo dos anos, contribuíram para a história do Agrupamento, reconhecendo o papel de várias gerações de lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes na formação de crianças e jovens e no serviço à comunidade.

Para Nuno Moreira, Chefe do Agrupamento, este é “um capítulo que nasce da memória e da gratidão, mas que se constrói sobretudo com esperança, compromisso e vontade de continuar a fazer a diferença na vida dos jovens e da comunidade”.