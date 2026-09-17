A partir do dia 11 de outubro, o Agrupamento 364 Vale S. Cosme, do Corpo Nacional de Escutas, dá o pontapé de saída das comemorações do 55º aniversário que vão decorrer ao longo de um ano.

A sessão de abertura, no dia 11, tem início pelas 10h00 com uma eucaristia e depois, já na sede dos escuteiros, serão hasteadas as bandeiras, haverá uma sessão protocolar e um porto de honra.

O Agrupamento promete um ano repleto de atividades e iniciativas com destaque para o acampamento comemorativo nos dias 24 e 25 de abril, fim de semana de aniversário.