Famalicão: ESI Robotics desenvolve sistema robotizado para a Corticeira Amorim

Famalicão: Café Filosófico com cultura e música a fechar a semana no Louro

Na programação semanal da Casa do Artista Amador, no Louro, esta quarta-feira, às 21h30, há mais uma sessão do Café Filosófico, com Manuel Gama, formado em estudos, culturais/sociologia da Cultura pela Universidade do Minho, mestre em Educação Artística e licenciado em Gestão Artística e Cultural pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Manuel Gama vai falar da importância da cultura na década da ação da agenda 2030.

Na noite de sexta-feira, às 22 horas, apresenta-se o projeto Telma´Bout It, numa viagem pelo Indie Pop, Jazz e outros géneros musicais intimistas. No sábado as portas abrem às 20h30 para o som dos Lord of Confusion, acompanhados pelos seus conterrâneos Manferior.