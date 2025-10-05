Famalicão esmaga (18-0) na Taça de Portugal

O FC Famalicão goleou, 18-0, o Castêlo da Maia na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na tarde deste domingo, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o conjunto famalicense chegou ao intervalo a vencer por 10-0.
Para esta goleada contribuíram Andreia Freitas, Sara Teixeira, Rita Dias (2), Catarina Pinto (3), Diana Meriva (4), Lexy Smith (2), Filipa Manso-Predo (2) e Matilde Silva.
A diferença entre equipas – Famalicão compete na 2.ª divisão e o Castêlo na 4.ª – ficou bem patente pelo resultado expressivo que se verificou.