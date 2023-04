Famalicão: «Esmeriz e Cabeçudos estão no bom caminho»

O futuro Parque da Juventude de Esmeriz e o alargamento do cemitério de Cabeçudos foram intervenções analisadas por Mário Passos, esta terça-feira, durante a visita a esta união de freguesias.

No decurso de mais uma Presidência de Proximidade o autarca, ladeado pelo presidente da Junta, Armindo Mourão, e restante executivo local, verificou nos vários locais por onde passou «o bom desenvolvimento deste território» e projetou «melhorias» para as duas localidades.

Por exemplo, na Rua da Escudeira, em Esmeriz, já está a ser projetado um novo espaço de lazer – o Parque da Juventude – projeto muito ambicionado pela população local e que está a ganhar forma com o apoio do Município. O novo espaço comunitário terá uma área bruta que ronda os 6.400 m2.

Em Cabeçudos, decorre o processo para o alargamento do cemitério paroquial, estando prevista a aquisição de um terreno contíguo, num investimento municipal na ordem dos 70 mil euros que brevemente será aprovado em sede de reunião do executivo municipal.

A Rua Porto Eido, também em Cabeçudos, foi outro dos espaços visitados por Mário Passos. Este arruamento vai ser alargado e pavimentado, com a ajuda da autarquia.

Também está previsto o reforço das condições infraestruturais da Escola EB1 de Esmeriz, com a colocação de uma cobertura na zona de receção dos alunos.

Feito o périplo, Mário Passos considerou que «Esmeriz e Cabeçudos estão no bom caminho». Mais tarde, na tradicional reunião com a comunidade, verificou «o empenho e a dedicação dos cidadãos», com quem trocou impressões ao final da tarde de ontem.

Esta foi a 32ª sessão do roteiro ‘Presidência de Proximidade’, iniciativa presidencial que visa aproximar os cidadãos do líder do executivo, promovendo uma gestão municipal aberta e inclusiva, que resulta de um compromisso assumido pelo presidente da Câmara Municipal aquando o início do mandato.