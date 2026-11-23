Na última semana, o Espaço Sénior de Vila Nova de Famalicão acolheu uma ação de rastreio à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), dirigida à população sénior. A iniciativa incluiu a realização de exames de avaliação da função respiratória, momentos de esclarecimento e educação para a saúde.

O projeto resultou de uma parceria entre o Serviço de Pneumologia da ULS do Médio Ave, a USF Nova Estação e a CESPU, aproximando os cuidados de saúde da comunidade.

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica é uma doença respiratória, geralmente associada à exposição prolongada a fatores nocivos, sobretudo ao tabaco. Manifesta-se através de sintomas como tosse crónica, expetoração e falta de ar, podendo comprometer a autonomia e a qualidade de vida. Estes sintomas são, por vezes, desvalorizados ou confundidos com consequências naturais do envelhecimento.

A atividade contou com a presença de médicas da USF Nova Estação que esclareceram dúvidas sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, sensibilizaram para a importância de deixar de fumar e para a vacinação como prevenção de infeções respiratórias.

“Muitas vezes, as pessoas habituam-se a viver com tosse ou falta de ar e acabam por aceitar essas limitações como fazendo parte da idade ou de terem fumado durante muitos anos. Mas a falta de ar não deve ser normalizada. Queremos que as pessoas percebam que quanto mais cedo identificarmos um problema respiratório, mais cedo podemos intervir”, afirma Susana Ferreira, médica interna da USF Nova Estação da ULS Médio Ave.