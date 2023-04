Famalicão: Espaços de Restauração da Praça-Mercado assinalam dois anos com música

Famalicão: Construção do pavilhão multiusos de Nine arranca em maio

O Pavilhão Multiusos de Nine começa a ser construído a partir do próximo mês de maio. Em visita à freguesia, realizada esta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, informou a comunidade que a primeira parcela de financiamento aprovada pela autarquia, de 147 mil euros, vai permitir dar início à concretização deste sonho. A empreitada tem um investimento municipal previsto, na ordem dos 300 mil euros.

A deslocação de Mário Passos a Nine foi a última da primeira ronda do Roteiro Presidência de Proximidade. A iniciativa, que arrancou no ano passado, levou o autarca a todas as freguesias, com uma agenda de trabalho que incluiu visita a obras, análise de lacunas a suprir e contacto com a população e o movimento associativo e cívico local.

Ainda em Nine, e para além do ponto da situação relativo ao multiusos, Mário Passos, que percorreu a localidade com o presidente da Junta de Freguesia, Paulo Oliveira, deu conta da disponibilidade da autarquia para apoiar a requalificação de equipamentos no parque infantil e do polidesportivo de Coura, bem como a reabilitação dos parques de Romão e da Agrinha. Foi também mencionado que a reabilitação do Centro de Saúde já está a ser projetada.

Durante a reunião com representantes da comunidade, que aconteceu ao final da tarde na sede da Junta de Freguesia, ficou patente a necessidade de rever as condições do recinto do Grupo Desportivo Ninense, espaço que alberga outras associações e projetos da freguesia.

Sendo esta a última visita do périplo iniciado no ano passado e como defende «uma presidência presente e de proximidade», Mário Passos deixou em aberto, para breve, a realização de outros roteiros que «me mantenha próximo dos nossos concidadãos para, em conjunto, encontrarmos e definirmos, o melhor para Famalicão».