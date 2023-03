Famalicão: Espantalhos de materiais recicláveis em exposição na freguesia de Seide S. Miguel

As Jornadas Autárquicas do PSD de Vila Nova de Famalicão são no próximo sábado, 25 de março, no Museu do Automóvel, em Ribeirão. Vão reunir, entre as 14h30 e as 18h30, os autarcas locais eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, ou com o apoio desta, desde elementos das Assembleias de Freguesia, Juntas, Assembleia Municipal e Câmara.

Participarão ainda, entre outros, os elementos da Comissão Política e da Mesa do Plenário do PSD, o presidente do CDS-PP, os presidentes da JSD e da JP, os presidentes dos Núcleos do PSD e da JSD e os representantes dos TSD e das MSD.

Além da análise à conjuntura nacional e do desafio eleitoral de 2025, o objetivo destas Jornadas Autárquicas é a formação e capacitação dos quadros autárquicos, assente na partilha de conhecimento e boas práticas, dotando-os de ferramentas relevantes para o exercício de funções.

«Sempre fomos uma referência na formação de quadros autárquicos», afirma o líder do PSD de Famalicão. Fernando Costa considera que, com esta iniciativa, «o partido pretende que também em Famalicão a prática de capacitação de todos aqueles que desempenham ou poderão vir a desempenhar cargos autárquicos, ou mesmo de quem de alguma forma intervém na vida autárquica, seja uma realidade».