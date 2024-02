Famalicão: Espetáculo Solidário da Gindança angaria 1.750€ para o Lions

No último ano, a empresa de supermercados doou no total 1.200 toneladas de bens de primeira necessidade em Portugal, a mais de 70 entidades de cariz social com as quais colabora a partir das suas 49 lojas.

Do total de bens doados em 2023, 208 toneladas foram entregues a instituições locais no distrito de Braga, entre elas as cantinas sociais com as quais a Mercadona colabora a partir de cada uma das 7 lojas, bem como outras entidades como o Banco Alimentar e Cruz Vermelha.

Presente em 10 distritos do país, o envolvimento da Mercadona não se limita à doação de bens de primeira necessidade. Ao longo do ano, a empresa participa ainda em outras iniciativas de âmbito nacional como são exemplo as campanhas do Banco alimentar Contra a Fome, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Banco Solidário Animal.

Gabriela Oliveira, Diretora de Responsabilidade Social da Mercadona refere que “é muito importante para nós, enquanto empresa, poder colaborar diariamente com cantinas socias de proximidade continuando, ano após ano, a estabelecer acordos com instituições de solidariedade social “.