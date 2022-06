Famalicão: Esplanadas e publicidade continuam isentas de taxas

A turma do 8.º A da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, de Joane, conquistou o primeiro lugar do 3.º ciclo, do concurso nacional de educação financeira “No Poupar Está o Ganho”.

“Segura-te” foi o projeto que valeu ao 8.º A da Secundária Padre Benjamim Salgado a vitória entre todas as turmas do 3.º ciclo que integraram o concurso. O trabalho consistiu na criação de um jogo de tabuleiro com perguntas e dinâmicas associadas aos seguros – uma das temáticas abordadas no projeto “No Poupar Está o Ganho”. O júri selecionou este projeto para o pódio nacional, pela qualidade e originalidade do trabalho apresentado.

Esta iniciativa contou com a participação de quase 14 mil alunos que, em turma, puderam apresentar trabalhos com temáticas ligadas à literacia financeira, como a poupança, os seguros ou a economia circular.

Os vencedores do concurso final foram anunciados numa emissão online, depois de todos os trabalhos terem sido avaliados por um júri constituído por elementos da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, que implementa o “No Poupar Está o Ganho”, do Banco de Portugal, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e da Associação Portuguesa de Seguradores.

O concurso final assinala, para o “No Poupar Está o Ganho”, o término do ano letivo, durante o qual este projeto foi implementado em Vila Nova de Famalicão, através de uma parceria com a Comunidade Intermunicipal do Ave. Os conteúdos e atividades propostos pelo projeto levaram os alunos a adquirir conhecimentos e competências na área da literacia financeira, contribuindo para a sua formação enquanto futuros consumidores mais informados e responsáveis.