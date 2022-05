O lançamento da oitava edição do Ymotions – Festival de Cinema Jovem de Famalicão decorreu na noite do passado sábado, altura em que foi, também, aberto, o período de inscrição de curtas-metragens, que decorre até dia 14 de outubro.

A apresentação da nova edição foi conduzida pela jornalista Maria João Rosa, e esteve presente a vereadora da Juventude, Luísa Azevedo, o presidente da Academia Portuguesa de Cinema e um dos jurados da competição, Paulo Trancoso, e o comissário do festival, Rui Tendinha.

«É um orgulho apresentar Famalicão como Capital do Cinema Jovem Português» afirmou Luísa Azevedo. A vereadora da Juventude recordou as diversas dinâmicas que decorrem ao longo do ano, como workshops, conversas, entre outras atividades, deixando o apelo aos jovens para que «aproveitem as oportunidades que permitirão conhecer melhor a atividade do cinema e as suas técnicas».

Rui Tendinha acredita que haverá muita adesão à competição, tal como nas edições anteriores, considerando que se tra\ta de um festival apelativo para quem está em início de carreira dado os prémios terem um valor monetário associado. «É um incentivo e congratulo a Câmara Municipal por isso», comentou o comissário do festival, assinalando que Famalicão «está a tornar-se um centro da cultura jovem de Portugal no cinema».

Sobre as expectativas desta edição, Rui Tendinha revelou que haverá uma antestreia e também uma homenagem que não quis revelar. Haverá, ainda, «um cheirinho de curtas brasileiras, através do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo, um dos maiores, senão o maior do Brasil», uma parceria internacional que também permitirá levar os melhores filmes do Ymotion ao público brasileiro.

O padrinho do festival, o ator Tiago Aldeia, juntamente com os jurados da competição de curtas-metragens, liderado pelo argumentista e crítico de cinema, Tiago R. Santos, também marcaram presença nesta sessão de apresentação.

O Ymotion é um festival organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, que se tem vindo a afirmar no circuito de mostras e festivais de cinema do país.

Para mais informações e submissão de candidaturas de curtas-metragens, consulte: www.ymotion.org .