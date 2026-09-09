A Câmara Municipal deu por concluída a requalificação da Estrada Municipal 204/2, nas freguesias de Landim, Bente e Carreira. Os trabalhos, no valor de 150 mil euros, contemplaram a renovação e o reforço do pavimento, bem como a aplicação de nova sinalização horizontal, melhorando as condições de circulação e segurança rodoviária.

Esta empreitada faz parte de um plano de requalificação da rede viária do concelho, num investimento global que ultrapassa os dois milhões de euros. Aquando do anúncio deste investimento, em junho deste ano, o presidente da Câmara Municipal considerou que «a requalificação da rede viária é uma necessidade real que já está em andamento e com trabalho visível no terreno». Para Mário Passos «este esforço contínuo irá melhorar significativamente a qualidade de vida diária de todos os que vivem, trabalham ou visitam o concelho».