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Famalicão: «Esta foi uma época de excelência do FC Famalicão»

Aconteça o que acontecer na noite deste sábado, no fecho da jornada 34, «esta foi uma época de excelência do FC Famalicão». Palavras de Hugo Oliveira, proferidas na antevisão ao jogo com o Alverca.

A equipa famalicense pode fechar a temporada com um histórico 5.º lugar, a maior pontuação de sempre e com a possibilidade de chegar a um lugar europeu. É neste contexto que o treinador quer fechar a época, mas se assim não for, não deixa de ser «uma época de excelência» que resulta, sublinha, «da junção de uma ideia e de uma ambição de dar mais um passo no projeto do Famalicão. Há uma equipa técnica que vive 24 horas por dia para isto e um conjunto de jogadores com muito talento».

E não se foco nos recordes, mas nos momentos «em que sentimos dificuldades e demos a volta. É isso que fica. A vida é muito mais do que o momento. Não importa se perdemos 5-0 e depois vamos bater-nos com o campeão nacional. Fomos extremamente consistentes e temos que valorizar isso».

Por isso, e quase sobre o fecho da temporada, há «um misto de emoções dentro do grupo». Hugo Oliveira já fala em saudade, «porque gostamos de trabalhar juntos e não queríamos que terminasse»; também fala do «orgulho, por tudo o que temos vindo a fazer esta época. Mas ainda há coisas importantes para fazer. Temos um jogo importante pela frente, há histórias para criar, desfrutar de mais um momento com os nossos adeptos, no nosso estádio, contra uma equipa que fez uma época fabulosa. Mas vamos ser iguais a nós próprios.”

Sobre o adversário, encontra bons jogadores e um bom treinador. «Talvez seja um dos melhores trabalhos da época. Vai trazer-nos problemas, mas olhamos muito para nós e para os problemas que o adversário nos possa criar. Será um bom espetáculo de futebol».

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Famalicão: PCP questiona governo sobre lay-off na Coindu

A pretexto da implementação do Lay-off na empresa Coindu, o Partido Comunista Português questionou a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o que se passa nesta empresa famalicense. Quer saber se o Governo tem conhecimento e acompanha o processo; se a empresa tem continuado a receber apoios públicos e quais os valores a que ascendem os mesmos; se tem conhecimento dos lucros obtidos pela unidade da empresa em Joane e dos resultados líquidos positivos; que medidas tomou o governo para garantir a defesa dos postos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, considerando a atribuição de apoios públicos a esta empresa; e que medidas tomará para defender «os interesses e os direitos dos trabalhadores implicados».

O PCP lamenta que sejam os trabalhadores a «parte fragilizada» de uma política que, diz o partido, «entre os lucros ou os postos de trabalho, opta pela primeira».

Lembra o PCP que a Coindu pretende colocar quase 500 trabalhadores em lay-off. A mesma empresa, recorda o partido, que em 2025 realizou dois despedimentos coletivos na unidade de Joane. A situação agrava-se, diz, porque «apesar dos despedimentos levados a cabo, a empresa terá continuado a receber apoios públicos até dezembro de 2025, designadamente fundos do PRR para um projeto de produção de «componentes e acessórios para veículos a motor, no valor total de 3 910 000 de euros».

Festa do título conquistado pelo FC Porto adia apresentação do livro de Salvador Coutinho

A apresentação do livro do escritor famalicenses, marcada para a tarde deste sábado, no Porto, na sede da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, foi adiada para o dia 6 de junho, às 16 horas, no mesmo local.

O adiamento tem como causa os festejos do Futebol Clube do Porto, pela conquista do título nacional de futebol, cujo ponto alto acontecerá na “Baixa” da Cidade Invicta.

O livro “Era uma vez uma história que não sabia contar-se” será apresentado pelo jornalista e professor universitário Carlos Magno.

Entretanto, no próximo dia 30, às 15 horas, a obra será apresentada na terra natal do autor, Espinho, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva. Aqui, o diretor do Museu Municipal de Espinho, o historiador Armando Bouçon, abordará as ligações familiares de Salvador Coutinho a Espinho.

“Era uma vez uma história que não sabia contar-se” é o 18.º livro da carreira literária de Salvador Coutinho, o 11.º de originais de poesia; encontra-se à venda na livraria Fontenova, em Vila Nova de Famalicão, e no sítio da Elefante Editores (https://www.elefante-editores.net/).

Famalicão: Acidente de trabalho causa um ferido grave

Um homem, de 61 anos, foi atropelado por uma empilhadeira dentro das instalações da TMG, em Vale S. Cosme.

Segundo informações recolhidas, trata-se de um ferido grave que foi transportado para o hospital de Braga.

No local, para assistência e transporte da vítima, estiveram os BV Famalicenses.

O alerta para o acidente foi dado por voltas das 13h50.

Famalicão: CDU exige respostas sobre jornal “EFE”, Centro de Atletismo e Estádio Municipal

A CDU entregou, nos serviços da Assembleia Municipal, questões formais dirigidas ao Executivo, sobre a criação do jornal municipal “EFE” e acerca do processo relativo ao Centro de Atletismo e Estádio Municipal.

Tânia Silva, deputada da CDU, afirma que nas últimas sessões da Assembleia Municipal o presidente da Câmara não tem prestado esclarecimentos. A CDU considera que o comportamento do presidente representa uma desvalorização do papel fiscalizador da Assembleia Municipal e um empobrecimento do debate democrático.

No que respeita ao jornal “EFE”, a CDU solicita esclarecimentos concretos sobre o fundamento legal da publicação, os responsáveis pela linha editorial, os critérios de seleção de conteúdos, os encargos financeiros associados à produção e distribuição do jornal e os mecanismos existentes para garantir o cumprimento dos princípios da neutralidade, pluralismo e imparcialidade administrativa.

Já relativamente ao Centro de Atletismo, a CDU alerta para o risco de um projeto reivindicado há muitos anos pelos clubes, atletas e comunidade desportiva do concelho «acabar subordinado a lógicas de espetáculo, grandes eventos ou interesses externos ao desenvolvimento do desporto de base». São igualmente levantadas dúvidas sobre o modelo de gestão da infraestrutura, os critérios de acesso, o eventual peso de entidades externas na sua utilização e as garantias de prioridade para os clubes do concelho.

Relativamente ao Estádio Municipal, a CDU critica a sucessão de «anúncios, promessas e projeções públicas» feitas ao longo dos últimos anos «muitas delas em contexto pré-eleitoral», frisa, sem que existam «avanços concretos, transparentes e calendarizados relativamente à concretização do projeto».

Para a CDU, o processo cria falsas expectativas junto da população, dos atletas e das coletividades desportivas.

Jovem de 19 anos detido em Famalicão por conduzir sem carta

Um jovem de 19 anos foi detido, esta quinta-feira, dia 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por conduzir sem carta.

A detenção aconteceu durante uma fiscalização na cidade.

O jovem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido por conduzir depois de acidente sob efeito do álcool

Um homem de 44 anos foi detido esta quinta-feira, 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por desobediência qualificada.

A detenção aconteceu durante uma ação de policiamento preventivo. O homem estava proibido de conduzir depois de ter tido um acidente de viação enquanto conduzia sob o efeito do álcool.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, adianta a PSP em comunicado.