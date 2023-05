Famalicão está fora da Taça de Portugal

O Futebol Clube de Famalicão ficou de fora da Taça de Portugal, depois de ter perdido nas duas partidas das meias finais, diante do Futebol Clube do Porto.

No jogo da primeira mão, no Estádio Municipal, o Futebol Clube do Porto venceu por 1 – 2 e, esta quinta-feira, na segunda mão, ganhou por 3 – 2.

Recorde-se que, desde o regresso do Famalicão à primeira liga, esta é já a segunda vez que a equipa consegue chegar às meias finais da prova rainha.