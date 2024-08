FC Famalicão e SL Benfica defrontam-se este domingo, na 1ª jornada da Liga Portugal Betclic, na época 2024/25.

As bancadas vão estar repletas de adeptos, com os bilhetes esgotados a quatro dias do jogo.

A partida está agendada para as 18h00 do próximo domingo, dia 11 de agosto, no Estádio Municipal.