Está definido o calendário da Final Four da 20.ª edição da Allianz CUP, que regressa a Leiria, em janeiro do próximo ano.

FC Porto e SL Benfica jogam a primeira meia-final, agendada para terça-feira, 5 de janeiro, às 20.15 horas. No dia seguinte, quarta-feira, à mesma hora, Sporting CP e FC Famalicão disputam a segunda vaga na final que se joga a 9 de janeiro, também às 20.15 horas.

De referir que a venda de bilhetes terá início durante o mês de dezembro, em data a anunciar pela Liga Portugal.

A presença do FC Famalicão nesta fase da prova é inédita e resulta de ter eliminado o SC Braga, na passada quinta-feira, após a marcação de grandes penalidades.