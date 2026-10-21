Agostinho Fernandes, ex-presidente de Câmara socialista entre 1983 e 2001, é o próximo orador do Ciclo de Conferências “De Famalicão para o Mundo – 50 anos do Poder Local Democrático (1976-2026)”, onde vai partilhar o seu testemunho sobre a passagem pela vida autárquica. A iniciativa decorre esta quinta-feira, no Auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, às 18h30, com entrada livre.

A iniciativa faz parte do programa oficial das comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático em Vila Nova de Famalicão e promove um espaço de reflexão e conhecimento sobre a história, a evolução e o papel dos municípios na construção da democracia.

O programa comemorativo prolonga-se até 25 de abril do próximo ano, dia em que será inaugurada uma nova obra de arte urbana de homenagem aos 50 anos do Poder Local.

Será ainda criado um novo núcleo expositivo permanente “Tempo, Espaço & Ser – Território de Vila Nova de Famalicão”, com foco nas últimas cinco décadas, nos ex-presidentes de Câmara e as principais ações desenvolvidas durante os vários mandatos. A inauguração está marcada para o dia 12 de dezembro.

Serão também dinamizadas aulas abertas com ex-autarcas e produzida uma exposição itinerante sobre os 50 anos do Poder Local no concelho.