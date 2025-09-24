Famalicão: Esta quinta-feira há radar móvel na N14, em Gavião

Famalicão: Desfile de gado e de charretes, espetáculo equestre, desfolhada e música no centro da cidade

A Feira Grande de S. Miguel está de volta, com venda de produtos agrícolas, desfile de gado, exposição de máquinas agrícolas, gastronomia, espetáculo equestre, música, oficinas e muito mais. Outrora uma celebração agrícola, é hoje mais cultural e traz à memória celebrações antigas e ensina as crianças e jovens que Famalicão nem sempre foi um território industrial.

A identidade não se perde quando se celebra e ensina. Assim, de sexta-feira a domingo, o centro da cidade transforma-se para festejar o campo.

O certame arranca na sexta-feira, com a abertura do mercado de São Miguel, na Praça Mouzinho de Albuquerque, que também acolhe a praça dos serviços, dedicada a produtores e empresas locais; e a praça da alimentação, com iguarias diversas. Estes espaços vão funcionar das 10h00 às 24h00, de sexta a domingo.

A edição deste ano traz como novidades a exposição de alfaias agrícolas antigas e a pista infantil de tratores, que decorrem em simultâneo com o mercado e as praças. Nota também para a feira de velharias marcada para domingo, a partir das 10h00, na Praça – Mercado Municipal.

De regresso está a exposição de tratores e máquinas agrícolas, que vai estar instalada no campo da feira.

A programação da Feira Grande de S. Miguel também integra momentos recreativos e culturais, sobretudo na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Está sexta-feira à tarde, no espaço da feira semanal, há desfile do gado (14h30), a bênção dos animais (15h00) e a exposição de animais (17h30). À noite, acontece o espetáculo equestre famalicense (21h00), seguido da concentração de cavalos montados (22h00).

Sábado, 27 de setembro, há música popular e folclore, com a atuação dos grupos de Zés Pereiras “Os Delaenses” (10h00) e “Os Divertidos” (19h00), e, pelo meio, a tarde de folclore (15h00), que vai contar com a participação dos grupos famalicenses: Rancho Folclórico de São Martinho de Brufe, Grupo Etnográfico Santiago da Cruz e Rancho Etnográfico de Ribeirão.

A programação cultural deste dia termina com o concerto de fado da ACAFADO (21h00) e, logo depois, a gala equestre Miguel da Fonseca (22h00), um evento dedicado à cultura e tradições portuguesas, tendo como elemento central o cavalo lusitano.

No domingo, dia 28, terão lugar a roda das concertinas (15h00), o desfile de charretes (16h00) e a desfolhada (18h00).

A edição de 2025 da Feira Grande de S. Miguel termina com a tradicional feira franca, que decorre na segunda-feira, 29 de setembro, entre as 07h00 e as 18h00, no recinto da feira semanal.

Durante o fim de semana, haverá oficinas didáticas dedicadas ao pão (10h00), ao tecido (11h00) e à decoração (14h00), no dia 26; oficinas dinamizadas pela AESAcademy (11h00) e a Fundação Castro Alves (15h00), no dia 28, todas na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Recorde-se que a Feira Grande de S. Miguel é uma das tradições mais antigas do concelho e conta com organização da Câmara Municipal. Instituída em 1205, aquando da atribuição do Foral de Vila Nova, pelo rei D. Sancho I.

Todas as atividades da programação da Feira Grande de S. Miguel têm entrada livre e podem ser consultadas em www.famalicao.pt.