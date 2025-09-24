Famalicão: Esta quinta-feira há radar móvel na N14, em Gavião

Esta quinta-feira, a PSP leva a cabo mais uma operação de fiscalização automóvel, na N14, em Gavião, Famalicão.
A ação com radar móvel decorre na Avenida Santiago de Gavião, entre as 09h30 e as 11h00.
O Orfeão Famalicense está à procura de novos cantores (tenores, barítonos e baixos) para se juntarem a esta instituição centenária.
Se gosta de cantar e partilhar a alegria através do canto, esta é uma oportunidade que pode efetivar às segundas-feiras, entre as 21h30 e as 23 horas, na Casa da Música, na Avenida 25 de Abril.
Numa publicação nas redes sociais, o Orfeão Famalicense assinala que é sua missão de continuar o legado secular da transmissão da arte, através do canto, «promovendo a celebração da alegria, o encantamento e a evocação da beleza que reside em todos os amantes da divina arte».
A LIPAC – Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária foi uma das contempladas com o Prémio BPI/Fundação “la Caixa” Infância 2025.
O projeto distinguido – “Mãos que Cuidam: Inclusão Social e Bem-Estar Infantil” – vai receber 26.080, 00 euros para apoiar crianças entre os 6 e os 10 anos, oriundas de famílias vulneráveis de Vila Nova de Famalicão.
As crianças terão acesso a consultas de psicologia a preços reduzidos; acompanhamento de um explicador e de um educador social, que será responsável por dinamizar atividades em grupo. Esta intervenção também contempla o apoio de um psicólogo dedicado ao acompanhamento parental, ajudando os pais a fortalecer as suas competências e práticas de parentalidade.
Para Ivone Calafate, presidente da LIPAC, este prémio «é o reconhecimento do trabalho que todos, em conjunto, temos vindo a desenvolver» e representa «uma oportunidade significativa para continuarmos a promover a inclusão social e o bem-estar infantil na nossa comunidade».
O Prémio BPI “la Caixa” Infância distingue anualmente projetos de impacto social que contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades, inclusão social, para o desenvolvimento das gerações mais novas e bem-estar infantil. Este ano, em 140 projetos apresentados por instituições de todo o país, apenas 40 foram distinguidos e premiados.
No total, o BPI e Fundação ”la Caixa” atribui 1,4 milhões de euros a 40 projetos de instituições sociais, que vão apoiar cerca de 33 mil crianças e jovens. Pretende-se quebrar com o ciclo de pobreza, facilitar o desenvolvimento e empoderamento, e potenciar a família como eixo de ação socioeducativa. Entre os premiados encontram-se, por exemplo, ações de inclusão de crianças e jovens migrantes, de combate à discriminação, iniciativas de apoio a novas mães, cursos de parentalidade positiva, apoio terapêutico e programas de desporto inclusivo.
A cerimónia de entrega do Prémio Infância 2025 decorreu no BPI All In One Lisboa, esta terça-feira.
A realização da Feira de S. Miguel, de sexta-feira a domingo, vai provocar constrangimentos à circulação e ao estacionamento automóvel.
No Parque de Estacionamento do Campo Mouzinho de Albuquerque, com entrada e saída pela Av. José Manuel Marques, não é possível estacionar até ao dia 3 de outubro; o Campo da Feira, zona Norte, está encerrado até domingo.
Na sexta-feira, o trânsito está condicionado, das 14h00 às 17h00, na Av. José Manuel Marques, Rua José Gomes de Matos, Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua do Ferrador e Rua José Azevedo Menezes. No dia domingo, das 14h00 às 20h00, na Rua Mário Cesariny, Av. do Brasil, Rotunda Bernardino Machado, Av. Narciso Ferreira, Rua S. João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Av. 25 Abril, Rotunda do Parque 1º de Maio, Rua Barão de Trovisqueira, Praça D. Maria II e Alameda Caminhos de Santiago.
Também na sexta, das 20h00 à 01h00, é proibido circular na Av. José Manuel Marques, Rua José Azevedo Menezes e Rua do Ferrador. No sábado, das 14h00 à 01h00, na Rua José Azevedo Menezes e Rua do Ferrador e na Av. José Manuel Marques, das 20h00 à 01h00; e no domingo na Rua José Azevedo Menezes e Rua do Ferrador das 11h00 à 22h00; na Av. José Manuel Marques, das 14h00 às 20h00.
Yassir Zabiri faz parte dos convocados da seleção de Marrocos para o Campeonato do Mundo de sub-20, que vai decorrer no Chile. A seleção africana está integrada no Grupo C, com as congéneres de Espanha (28 setembro), Brasil (2 outubro) e México (4 de outubro).
O jovem avançado famalicense já marcou 14 golos em 23 jogos pelos sub-20 de Marrocos.
O Futebol Clube de Famalicão volta a estar representado numa grande montra internacional, depois de ter sido o segundo clube com mais jogadores no recente europeu de sub-21, com Gustavo Sá, Mathias de Amorim e Rodrigo Pinheiro (Portugal), Otar Mamageishvili (Geórgia), Otso Liimatta (Finlândia) e Václav Sejk (Chéquia).
A Feira Grande de S. Miguel está de volta, com venda de produtos agrícolas, desfile de gado, exposição de máquinas agrícolas, gastronomia, espetáculo equestre, música, oficinas e muito mais. Outrora uma celebração agrícola, é hoje mais cultural e traz à memória celebrações antigas e ensina as crianças e jovens que Famalicão nem sempre foi um território industrial.
A identidade não se perde quando se celebra e ensina. Assim, de sexta-feira a domingo, o centro da cidade transforma-se para festejar o campo.
O certame arranca na sexta-feira, com a abertura do mercado de São Miguel, na Praça Mouzinho de Albuquerque, que também acolhe a praça dos serviços, dedicada a produtores e empresas locais; e a praça da alimentação, com iguarias diversas. Estes espaços vão funcionar das 10h00 às 24h00, de sexta a domingo.
A edição deste ano traz como novidades a exposição de alfaias agrícolas antigas e a pista infantil de tratores, que decorrem em simultâneo com o mercado e as praças. Nota também para a feira de velharias marcada para domingo, a partir das 10h00, na Praça – Mercado Municipal.
De regresso está a exposição de tratores e máquinas agrícolas, que vai estar instalada no campo da feira.
A programação da Feira Grande de S. Miguel também integra momentos recreativos e culturais, sobretudo na Praça Mouzinho de Albuquerque.
Está sexta-feira à tarde, no espaço da feira semanal, há desfile do gado (14h30), a bênção dos animais (15h00) e a exposição de animais (17h30). À noite, acontece o espetáculo equestre famalicense (21h00), seguido da concentração de cavalos montados (22h00).
Sábado, 27 de setembro, há música popular e folclore, com a atuação dos grupos de Zés Pereiras “Os Delaenses” (10h00) e “Os Divertidos” (19h00), e, pelo meio, a tarde de folclore (15h00), que vai contar com a participação dos grupos famalicenses: Rancho Folclórico de São Martinho de Brufe, Grupo Etnográfico Santiago da Cruz e Rancho Etnográfico de Ribeirão.
A programação cultural deste dia termina com o concerto de fado da ACAFADO (21h00) e, logo depois, a gala equestre Miguel da Fonseca (22h00), um evento dedicado à cultura e tradições portuguesas, tendo como elemento central o cavalo lusitano.
No domingo, dia 28, terão lugar a roda das concertinas (15h00), o desfile de charretes (16h00) e a desfolhada (18h00).
A edição de 2025 da Feira Grande de S. Miguel termina com a tradicional feira franca, que decorre na segunda-feira, 29 de setembro, entre as 07h00 e as 18h00, no recinto da feira semanal.
Durante o fim de semana, haverá oficinas didáticas dedicadas ao pão (10h00), ao tecido (11h00) e à decoração (14h00), no dia 26; oficinas dinamizadas pela AESAcademy (11h00) e a Fundação Castro Alves (15h00), no dia 28, todas na Praça Mouzinho de Albuquerque.
Recorde-se que a Feira Grande de S. Miguel é uma das tradições mais antigas do concelho e conta com organização da Câmara Municipal. Instituída em 1205, aquando da atribuição do Foral de Vila Nova, pelo rei D. Sancho I.
Todas as atividades da programação da Feira Grande de S. Miguel têm entrada livre e podem ser consultadas em www.famalicao.pt.
A Casa do Mundo, junto ao Espaço T (Porto), foi palco para a apresentação da obra “Olhares Camilianos – Divagações Díspares e Intemporais”. Da obra constam textos ficcionais, crónicas e poemas de 20 alunos, um dos quais famalicense (José Ferreira), que participaram num curso de Escrita Criativa sob o olhar de Camilo Castelo Branco, quando passam 200 anos do seu nascimento.
No curso, os alunos trabalharam a obra de Camilo, durante dois meses e meio, no Porto, sob orientação do escritor e professor pernambucano Nilton Marlúcio de Arruda. Teve o apoio da CCDR Norte, com a parceria da Rádio Transforma, Espaço T e Editoras.com.
A apresentação decorreu no dia 16 de setembro, com a presença dos autores, dos promotores e parceiros, bem como de um elevado número de familiares e amigos.
Foram momentos bem passados na companhia de Camilo Castelo Branco, acalentados por uma tertúlia camiliana, animada pelas sábias palavras do historiador, escritor e professor César Santos Silva.
Em breve, serão organizadas outras apresentações, com destaque para uma em território famalicense.
Na Casa do Mundo, comprovou-se que Camilo continua vivo, passados duzentos sobre o seu nascimento. E entre autores e leitores de várias gerações.