Famalicão: Esta sexta-feira é apresentada a solução para o futuro Estádio Municipal

Esta sexta-feira, o município de Famalicão apresenta o projeto final para o novo Estádio Municipal. Em sintonia com o que o presidente da Câmara Municipal afirmou a 21 de fevereiro de 2024, a proposta é entregar o projeto a privados, mediante concurso público internacional, desde a conceção, construção e exploração do Estádio Municipal de Famalicão.

O denominado Complexo Desportivo e Empresarial irá nascer num terreno de 46 mil m2 (atual estádio e campo de treinos) que será concessionado a investidores e promotores privados para desenvolverem uma proposta que inclua, obrigatoriamente, a construção do novo estádio.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, vai apresentar as linhas gerais do Concurso Público Internacional para esta intervenção, tendo a seu lado o presidente do FC Famalicão, José Pina Ferreira, e o presidente da SAD, Miguel Ribeiro. A conferência de imprensa terá lugar às 11h30, nos Paços do Concelho. A proposta de abertura do procedimento concursal será discutida na reunião do executivo municipal do dia 6 de março.

Recorde-se que a solução para o novo estádio vem sendo procurada há vários anos. Há cerca de sete anos, passava pela remodelação do atual estádio a expensas da Câmara, num custo de cerca de 8 milhões de euros, mas o concurso ficou sem interessados. A obra não se concretizou e o projeto abortou. Quando Mário Passos tomou posse prometeu trabalhar numa solução que não onerasse os cofres municipais, reconhecendo que o FC Famalicão, que está na Primeira Liga, necessita de um estádio moderno, condizente com a performance da equipa e com a grandeza económica do concelho. «O estádio não está compatível com aqueles que são os pergaminhos do motor económico do país», disse o presidente da Câmara, a 21 de março do ano passado.

A ausência, até à data, de uma solução, também motivou a reação de Miguel Ribeiro. Por exemplo, em julho do ano passado, o presidente da SAD mostrava o seu desagrado perante o impasse, considerando que o prazo para ser apresentada uma solução tinha expirado. «Temos que ter uma solução, seja ali, seja noutro sítio qualquer, até pode ser fora de Famalicão», avisou. «Fizemos do Famalicão um clube estável e pujante, em troca o Município comprometeu-se a fazer um estádio, no mínimo, eficaz. Continuamos a ter uma casa que nos embaraça», criticou.