Concelho, Cultura

Famalicão: “Está Tudo Bem” é o novo single da Matilde Batista (c/vídeo)

A artista famalicense Matilde Batista lançou, no dia 13 de março, um novo single. “Está Tudo Bem” fala de um amor não correspondido e sinaliza uma nova visão artística e mais madura da jovem cantautora.

O videoclipe, produzido pelo The Village e idealizado pela Matilde, mostra, de forma leve e divertida, a rede amorosa descrita na música. No vídeo oficial surgem algumas cenas que, afinal, levam o público a questionar se estará mesmo tudo bem.

Este trabalho representa mais um passo importante na carreira de Matilde Batista que, em março do ano passado, em Delães, apresentou o seu primeiro álbum de originais – “Palavras Cor-de-Rosa” -,

Veja o vídeo de “Está Tudo Bem”.

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Famalicão: As conquistas da Associação QuebraRitmo no último fim de semana

Os atletas da Associação QuebraRitmo voltaram a marcar presença em várias competições do calendário, mantendo o espírito competitivo e a dedicação ao trail e corrida de montanha.

No Trail do Vale Encantado, a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, destaque para Cristina Sá que conquistou o segundo lugar na classificação geral feminina e o primeiro lugar em seniores, Carlos Oliveira foi o melhor em M55, Sebastião Pinto foi terceiro em M50 e Alice Miranda em F55, ambos em trail curto.

Na prova de trail longo, Hugo Araújo subiu ao segundo lugar do pódio na classificação geral e foi o melhor no escalão seniores masculino, Cláudio Araújo foi terceiro em M35, Sérgio Campos em M50 e Jorge Araújo em M60.

Na classificação coletiva, a Associação QuebraRitmo foi a segunda melhor na competição.

No último fim de semana, a equipa ainda esteve representada na Taça de Portugal de Montanha com Amândio Ferreira a subir ao lugar mais alto do pódio em M35.

Jovem famalicense vence Torneio de Ténis do calendário nacional de Seniores

O Tenista Marco Ferreira do Clube Ténis de Bairro esteve em destaque ao vencer ao 2º Torneio ANAG, prova a contar para o nacional de Seniores. Organizada pelo Clube Ala Nun’ Álvares de Gondomar, a competição contou com 45 atletas masculinos, oriundos de vários pontos do país.

Teve início no fim de semana de 7 e 8 de março e acabou por se prolongar até ao fim de semana seguinte, no qual decorreram as meias-finais e a final que colocou frente a frente dois famalicenses. Marco Ferreira levou a melhor ao vencer pelos parciais 6:4, 6:2 a Rui Veloso, atleta do Ginásio Clube de Santo Tirso.

Trofa: Festival de Teatro prossegue com sessões para o público escolar e familiar

O Festival de Teatro da Trofa continua a animar o Concelho com uma programação diversificada que tem levado o teatro a diferentes espaços e públicos. Após as primeiras apresentações realizadas no início do mês, a iniciativa prossegue com espetáculos dedicados ao público infantil e familiar, culminando a 27 de março com a celebração do Dia Mundial do Teatro.

A edição deste ano arrancou no dia 7 de março, com o espetáculo itinerante de teatro de rua “Trans(h)umância”, apresentado pela companhia Kopinxas, que percorreu o Mercado da Feira, o Largo do Catulo e a Praceta do Lírio Amarelo, levando o teatro para o espaço público e aproximando a arte da comunidade.

A programação prosseguiu no dia 14 de março, com a peça “Fatos do Neca”, apresentada pelo TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, no Salão Paroquial do Muro, que registou forte adesão do público.

Nos próximos dias, o festival dedica especial atenção ao público mais jovem, com espetáculos dirigidos às escolas do concelho. No quarta-feira, dia 18 de março, o Salão Paroquial de Alvarelhos recebe duas sessões da peça “O Pintinho Feio”, pela Produção Teatro, destinadas a alunos do 1.º ciclo. Já na quinta-feira, dia 19, no mesmo espaço, será apresentada a peça “Sebastião – O Caranguejo Fora do Mar”, pela Companhia Teatro Truta e Meia, em sessões dirigidas ao pré-escolar.

No sábado, dia 21, pelas 21h30, ocorre o espetáculo “Os Addams, Uma Família de Espantar”, apresentado pela ALVA – Escola de Artes de Palco, também no Salão Paroquial de Alvarelhos, que já está esgotado.

O festival termina no dia 27 de março, com a celebração do Dia Mundial do Teatro, através da realização da Hora do Conto Teatral, dinamizada pela ALVA – Escola de Artes de Palco, às 10h00, na Casa da Cultura.

Promovido pela Câmara Municipal da Trofa, o Festival de Teatro pretende aproximar o público das artes performativas, incentivar a participação cultural e valorizar o trabalho desenvolvido pelas companhias e grupos de teatro.

A entrada nos espetáculos é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete ou convite, disponível na Casa da Cultura da Trofa, no Polo do Coronado ou junto dos grupos participantes, exceto nas sessões destinadas exclusivamente ao público escolar.

Famalicão: Câmara celebra Dia do Artesão com oficina de pão doce

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima quinta-feira, 19 de março, o Dia do Artesão, com a oficina “Mãos que tocam… na massa”. A iniciativa, que terá lugar na Praça-Mercado Municipal, às 15 horas, pretende valorizar e promover a transmissão de saberes tradicionais associados à doçaria portuguesa, com a confeção do pão doce.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar técnicas tradicionais, trabalhar com ingredientes locais e conhecer histórias e memórias associadas à cultura alimentar.

De entrada livre, a oficina é dinamizada pela artesã Carolina Silva, reconhecida pelo seu trabalho na preservação e divulgação de práticas artesanais ligadas à doçaria tradicional.

Famalicão: Via-Sacra em S. Miguel-o-Anjo

Os grupos e movimentos paroquial de Calendário vão fazer a encenação da Via-Sacra ao vivo, com Carlo Acutis, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo. O evento decorrerá às 21 horas do dia 29 de março e é de entrada livre.

Recordar que Carlo Acutis foi um jovem católico, italiano, que nasceu a 3 de maio de 1991 e faleceu por leucemia, a 12 de outubro de 2006, em Monza, com 15 anos. A sua Canonização foi a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro – Vaticano, pelo Papa Leão XIV.

Famalicão: Davide Figueiredo bate recorde nacional dos 5km

A Associação Figueiredo’s Runners and Friends esteve presente no Campeonato Nacional de 5Km Estrada, que se disputou, este fim de semana, em Vila Real Santo António. A equipas masculina alcançou o terceiro lugar em masters, enquanto que individualmente o destaque vai para Davide Figueiredo que venceu no escalão M50 e com um novo recorde nacional de 15:32.

A equipa famalicense levou ao Algarve cinco atletas. Para além de Davide, também Fernando Figueiredo (M60) e Carlos Gomes (M65) sagraram-se campeões nacionais. Para o bom resultado coletivo contribuíram, em M45, Joaquim Lopes 6° e Paulo Gomes 12°.

Delfina Rompante conseguiu o segundo lugar nacional, no escalão F60.

 