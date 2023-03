Famalicão: Estacionamento indevido no centro da cidade obriga peões a circularem pelo meio da rua

O município de Vila Nova de Famalicão, através do projeto Cuidar Maior, viu novamente reconhecidas as boas-práticas e medidas de apoio aos cuidadores informais. A Câmara Municipal está, assim, entre as 42 autarquias distinguidas com o Selo de Mérito na 2.ª edição da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI), projeto promovido pelo “Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais” com o apoio institucional da Merck para distinguir, divulgar e amplificar as melhores práticas nesta área levadas a cabo por municípios e freguesias do território nacional.

Contente com o reconhecimento, Mário Passos enalteceu a importância deste projeto social do concelho que já orienta, apoia e capacita 327 cuidadores informais e que na última reunião do executivo municipal viu aprovado um apoio financeiro de 26 mil euros. «O trabalho do Cuidar Maior é de uma importância enorme porque influencia positivamente a qualidade de vida de quem cuida, mas também da pessoa cuidada», referiu o presidente da Câmara Municipal.

A bandeira e o selo de mérito correspondentes a esta distinção foram entregues esta terça-feira, 28 de março, a Mário Passos, e à vereadora da Saúde, Sofia Fernandes, pelas mãos das responsáveis técnicas do projeto “Cuidar Maior”, criado em 2020 pelo Centro Social e Paroquial de Requião para ser o apoio de todos os cuidadores informais do concelho ao nível da saúde, formação, entre outras áreas.