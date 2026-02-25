Famalicão: Estacionamento na antiga Central de Camionagem fechado até 11 de março

A partir desta quinta-feira, 26 de fevereiro, o parque de estacionamento situado nos terrenos da antiga Central de Camionagem de Famalicão, na proximidade da Avenida Marechal Humberto Delgado, vai encerrar temporariamente.

A interrupção resulta da realização de um estudo pedido pelo proprietário do espaço e estará em vigor até 11 de março, apenas nos dias úteis. Durante os fins de semana de 28 de fevereiro e 1 de março, bem como de 7 e 8 de março, o parque continuará acessível.

O espaço, que disponibiliza gratuitamente 160 lugares, foi arrendado em 2023 pela Câmara Municipal de Famalicão.

Enquanto decorrem os trabalhos, a autarquia recomenda como alternativa os parques gratuitos do Campo da Feira (exceto à quarta-feira), da Casa das Artes e do Parque da Devesa, incluindo as zonas junto à Estação Rodoviária, ao CITEVE e à Casa do Território.

A Câmara acrescenta que, estando o contrato de arrendamento prestes a terminar, já encetou contactos com o proprietário com vista à renovação do acordo.