Concelho

Famalicão: Estacionamento na antiga Central de Camionagem fechado até 11 de março

A partir desta quinta-feira, 26 de fevereiro, o parque de estacionamento situado nos terrenos da antiga Central de Camionagem de Famalicão, na proximidade da Avenida Marechal Humberto Delgado, vai encerrar temporariamente.

A interrupção resulta da realização de um estudo pedido pelo proprietário do espaço e estará em vigor até 11 de março, apenas nos dias úteis. Durante os fins de semana de 28 de fevereiro e 1 de março, bem como de 7 e 8 de março, o parque continuará acessível.

O espaço, que disponibiliza gratuitamente 160 lugares, foi arrendado em 2023 pela Câmara Municipal de Famalicão.

Enquanto decorrem os trabalhos, a autarquia recomenda como alternativa os parques gratuitos do Campo da Feira (exceto à quarta-feira), da Casa das Artes e do Parque da Devesa, incluindo as zonas junto à Estação Rodoviária, ao CITEVE e à Casa do Território.

A Câmara acrescenta que, estando o contrato de arrendamento prestes a terminar, já encetou contactos com o proprietário com vista à renovação do acordo.

Famalicão: Árbitro José Bessa no Rio Ave x Famalicão

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, as nomeações para os jogos da 24.ª jornada da I Liga. Para o jogo Rio Ave – Famalicão, na noite de domingo, foi escolhido José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

Hugo Santos e Ângelo Carneiro são os assistentes. Diogo Araújo, o 4.º árbitro. VAR: Cláudia Ribeiro e AVAR: Paulo Brás.

A equipa vilacondense soma 20 pontos e ocupa o décimo quinto lugar, enquanto que os famalicenses são sextos da classificação, com 35 pontos.

Famalicão: Muito carinho e apoio na Cão-Minhada de Novais

“Patas em Movimento – Cão Minhada”, que aconteceu no passado domingo, a partir do adro da igreja de Novais, foi um sucesso, com muita participação de patudos e seus tutores.

Foram parceiros da Junta de Freguesia de Novais o CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão, que levou alguns dos seus cães, e a Pets & Me.

O objetivo da iniciativa foi a sensibilização para a importância dos cuidados e da proteção animal. Mas, além do passeio e da diversão, houve uma causa solidária, com a entrega de mantas e contributos para os animais.

Famalicão: Caminhada do Dia do Pai no Cantinho de Ninães (Requião)

A Associação Cantinho de Ninães organiza a 5.ª edição da Caminhada do Dia do Pai, no dia 22 de março, pelas 9H00, com saída do parque de merendas Cantinho de Ninães, Requião.

Esta iniciativa tem como principal objetivo celebrar o Dia do Pai de uma forma saudável, promovendo o convívio familiar, o contacto com a natureza e o fortalecimento dos laços entre pais, filhos e toda a comunidade.

Na edição do ano passado, reuniram 120 participantes, número que reflete o entusiasmo e o envolvimento das famílias nesta iniciativa.

A organização convida pais, filhos e restantes familiares a juntarem-se numa manhã ativa, marcada pelo espírito de união e partilha.

As inscrições podem ser efetuadas através do seguinte link:
https://forms.gle/8akn7yWJdZrTkxSE6

Famalicão: Os novos desafios da integração de Portugal na União Europeia é tema de ciclo de conferências

No âmbito dos 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), o município de Famalicão organiza um ciclo de conferências, intitulado “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”. Decorre na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, entre 5 de março e 28 de maio.

Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva.

O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.

Programa: dia 5 de março, abordam “Os desafios europeus contemporâneos”, com Paulo Cunha, deputado ao Parlamento Europeu; no dia 19 de março, a discussão é em torno da “Europa e os Populismos: novos e velhos espectros à solta”, com Sérgio Neto (CITCEM/FLUP); 9 de abril, com o tema “A Europa e a mobilidade demográfica. Migrações e Inclusão”, com Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal; 23 de abril, sobre “Os Desafios à Sustentabilidade Demográfica em Portugal: Das Políticas Nacionais às Estratégias Locais”, com Fantina Tedim, professora catedrática no departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; a 7 de maio, Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, debate “As alterações climáticas a as políticas europeias”; no dia 21 de maio, a abordagem é sobre os “Desafios geoestratégicos da Europa contemporânea”, com Azeredo Lopes, da Universidade Católica Portuguesa; por último, no dia 28 de maio, o tema é “Portugal e a cultura europeia” e o convidado é Augusto Santos Silva, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email fama licaoparaomundo@gmail.com O programa completo encontra-se disponível no portal do município.

Famalicão: Homem detido por agressão e insultos a um polícia

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, de 61 anos, por agressão e insultos a um polícia.

A detenção aconteceu no decurso de uma intervenção policial na cidade de Vila Nova de Famalicão. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Famalicenses unem-se para entregar uma passadeira de exercício físico ao Hospital

Esta quarta-feira, o Hospital de Famalicão foi palco de um momento simbólico de solidariedade por parte do Clube Motard Escorpiões e do ‘Batman’ que entregaram uma passadeira de exercício físico, oferecida pelo CEO do grupo Fitness Up, o famalicense Hélder Ferreira.

O equipamento desportivo vai integrar o ginásio do Hospital reforçando o espaço de reabilitação e promoção do bem-estar dos utentes.

Esta iniciativa insere-se no compromisso do Clube Motard Escorpiões em promover ações de responsabilidade social e em contribuir ativamente para o bem-estar da população local.