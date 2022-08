Famalicão: Estacionamento no Parque D. Maria II volta a ser pago a partir desta quinta-feira

Famalicão: Semana Europeia do Desporto com atividades para toda a família do Parque da Devesa

Para assinalar a Semana Europeia do Desporto, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) volta a promover a #BeActive Night, este ano em Vila Nova de Famalicão. É no dia 24 de setembro, com o objetivo de incentivar a prática desportiva, junto de todos os segmentos da população. Há uma corrida/caminhada de 5km (de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória), marcada para as 21 horas, no Parque da Devesa, e várias iniciativas para toda a família, entre as 16 e as 18 horas.

As inscrições estão disponíveis em https://beactivenight.pt/site/ até 21 de setembro ou até o limite de inscrições ter sido atingido. Sendo uma iniciativa sem caráter competitivo, o IPDJ procura assim promover o desporto entre pessoas de todas as idades.

O #BEACTIVE em Família decorre também no Parque da Devesa, entre as 16 e as 18 horas, e compreende diversas atividades abertas ao público em geral e sem inscrição prévia, permitindo a experimentação das mais variadas modalidades desportivas em espaços criados para o efeito: atividades desportivas organizadas em parceria com o tecido associativo local; promoção e experimentação de jogos de rua em contexto de torneio; discussão e reflexão de temáticas relacionadas com o fenómeno desportivo; demonstração e experimentação de aulas de grupo; e posto de rastreio cardiovascular gratuito.

Todas as atividades da Semana Europeia do Desporto podem ser consultadas em: https://beactiveportugal.ipdj.pt/