Na noite da passada sexta-feira, em pleno Estádio Municipal, no intervalo do encontro com o Arouca, foi apresentada a equipa de futebol para amputados do FC Famalicão. Pina Ferreira e Miguel Ribeiro, presidentes do clube e da SAD, respetivamente, e o presidente da AF Braga, Pedro Sousa, apadrinharam a apresentação deste projeto desportivo feito de «ambição e resiliência sem fim».

O clube famalicense é o pioneiro nesta vertente de futebol para pessoas com mobilidade reduzida, sendo mentor Miguel Barbosa, ex-jogador do clube, nos escalões de formação e cuja história de vida inspirou este projeto. Miguel foi campeão nacional júnior, mas um acidente roubou-lhe uma perna.

O campeonato nacional para amputados ainda deverá ser disputado este ano, enquanto que a Taça de Portugal em abril ou maio de 2027.

As competições que terão lugar esta época «são um primeiro passo que tem de ser dado. Depois, esperamos no futuro conseguir que outros clubes se juntem a este projeto», expressou o jovem jogador em recentes declarações à CIDADE HOJE. Quem também já anunciou que fará parte do campeonato é a Fundação Benfica.

A Fundação FPF é o principal apoio ao desenvolvimento da modalidade em Portugal, a par da Associação Portuguesa de Futebol de Amputados, entidade que promove e desenvolve a modalidade e organiza as competições nacionais. A época 2026/27 marca o lançamento da Liga Portuguesa de Futebol de Amputados e também a Taça de Portugal, competições que vão marcar o arranque desta vertente no futebol nacional.

Recorde-se que a Academia do Futebol Clube de Famalicão recebeu, em dezembro de 2025, o primeiro jogo formal da modalidade no país. Já em maio deste ano, o clube, juntamente com o CF Estrela da Amadora, protagonizou o primeiro encontro desta modalidade entre equipas representativas de clubes portugueses.