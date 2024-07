Famalicão: Estádio Municipal palco da vitória do Braga sobre o Anderlecht

Foi inaugurado este domingo, pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, o troço da variante à estrada nacional 14, entre a Maia e Trofa.

A ligação da cidade vizinha a Santana, em Ribeirão, com uma extensão de 2,4 quilómetros, está em construção e vai fechar a conclusão desta via reclamada há muitos anos pelas respetivas autarquias e empresas da região.

Com um investimento de 32 milhões de euros, a nova ligação entre a Trofa e a Maia corresponde a cerca de 10 quilómetros, com um perfil tipo 1×1 vias, iniciando-se no nó com a Via Diagonal, já construído na primeira fase, e terminando na Rotunda da Interface Rodoferroviário da Trofa.

Na cerimónia deste domingo, marcaram presença os presidentes das câmaras da Maia, Trofa e Famalicão.

No decurso da sua intervenção, Luís Montenegro referiu que estes “são investimentos merecidos e que retribuem o que aqui se cria ao nível da riqueza. São também uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Vale a pena continuar a acreditar que, com mais e melhores vias de comunicação e mais e melhores empresas e mais articulação entre transportes, temos todas as razões para atrair investimentos e criar ainda mais escala na economia portuguesa”.