No final da época passada, Pedro Almeida esteve quase a abandonar a competição e, um ano depois, é o novo campeão nacional de ralis. O feito, na companhia de António Costa, ao volante Toyota GR Yaris Rally2, foi alcançado este sábado, na última prova, o Rali Vidreiro.

Nas primeiras declarações, o famalicense não esconde a felicidade que sente e “oferece” o título «a toda a equipa e quero aqui destacar o Tó, o António Costa, que foi fantástico neste trajeto; um companheiro nesta caminhada até ao título. Mas toda a estrutura da Toyota, a equipa de assistência e a minha família, mereciam que fizéssemos aqui um grande rali e conquistassemos este título» e foi o que aconteceu após uma época longa e difícil. «Não começámos muito bem, mas acreditámos sempre que seria possível chegar ao último rali e ser campeões. Fizemos uma prova extraordinária, atacámos sempre. As condições eram muito difíceis, mas estávamos muito focados e acho que este era o nosso ano», expressa o novo campeão nacional de ralis.

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Por isso, prossegue, «estamos muito felizes! Fizemos um grande rali e somos uns justos campeões». Pedro Almeida rcorda que são já muitos anos de ralis e o sonho do título tem, também, um vasto passado. Chegou, este sábado, a hora do pleno sucesso, sem esquecer, frisa, «que final da temporada passada tinha praticamente decidido abandonar a competição. Abriu-se esta porta da Toyota. Confiaram em mim, apostaram em mim, nunca desistimos ao longo da temporada e estamos muito, muito felizes!».

Esta sexta-feira e sábado disputou-se a última ronda do Campeonato de Portugal de Ralis e o jovem piloto famalicense sagrou-se campeão nacional. Após uma temporada de garra, consistência e velocidade, Pedro foi o melhor no Rali Vidreiro e coloca o seu nome na história do automobilismo nacional.

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Pedro Almeida dependia apenas de si e fez o que lhe competia. Atacou quando teve de atacar e geriu, já na fase final, depois de ter conquistado larga vantagem sobre os outros candidatos: Ruben Rodrigues e Armindo Araújo.

Com grande mestria, Almeida/Costa venceram cinco de 9 classificativas (eram 10, uma foi cancelada devido ao mau tempo), num claro domínio da prova marcada pela chuva intensa.