Famalicão: “Estamos prontos”, garante Justin de Haas

A declaração é de Justin de Haas na antevisão ao jogo inaugural da I Liga, com o Santa Clara.

Mesmo perante o avanço competitivo que a equipa dos Açores já leva – pela disputa de três jogos de acesso à fase de grupos da Liga Conferência – o defesa central do Famalicão acredita que o plantel “está preparado, porque fizemos uma boa pré-época, trabalhamos no duro e fizemos várias jogos-treino”. Acrescenta que o plantel, após seis semanas de preparação, treinou melhor as ideias de Hugo Oliveira, que chegou ao clube em dezembro passado.

Justin, que está em Famalicão desde a época 23-24, é um dos capitães da equipa. Fala “numa honra” liderar um grupo “com vários líderes, dentro e fora do campo”.

Na pré-época já marcou três golos, todos de grande penalidade, e “espero ser o primeiro da lista no domingo”.

A preparação da nova temporada tirou ao Famalicão Topic, “um amigo desde o primeiro dia” e Aranda, por lesão. “Estamos aqui por ele e terá sempre o nosso apoio”, um incentivo que também pede aos adeptos. “O entusiasmo manifestado na apresentação é para se repetir no estádio. É muito mais fácil jogar com ‘doze jogadores'”, assumiu o defesa central.

O Famalicão recebe o Santa Clara na tarde deste domingo, às 17 horas, no Estádio Municipal.