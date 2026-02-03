Famalicão: Estão à venda os bilhetes para a receção ao AFS

Na próxima segunda-feira, o FC Famalicão recebe o AFS, partida da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendada para as 18h45. Os ingressos para este encontro faz parte de uma campanha do clube – Pack 2 Jogos por 1 -, através do qual podem ser adquiridos bilhetes para as receções ao AFS e ao Casa Pia AC (no dia 23 fevereiro) por 5 euros (sócios) e 10 euros (público). Esta campanha apenas está disponível em https://bit.ly/45HLDbw (não está em vigor na Loja Oficial).
Caso pretenda apenas adquirir bilhete para o jogo com o AFS, poderá fazê-lo na Loja Oficial ou emhttps://bit.ly/45HLDbw,sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 1 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis.