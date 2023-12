Famalicense Isabel Furtado eleita ‘Empresária do Ano’

Isabel Furtado, Presidente da TMG Automotive, foi eleita “Empresária do Ano 2023” pela Revista Executiva. Numa mensagem de agradecimento, a famalicense destacou a visão a longo prazo da empresa da empresa que representa no setor automóvel, focada no investimento, formação, inovação e sustentabilidade.

A atuar com marcas de prestígio como BMW e Toyota, a TMG Automotive alcançou um volume de negócios de 150 milhões de euros em 2022.

A distinção visa celebrar não apenas o sucesso financeiro, mas também o compromisso com práticas sustentáveis e inovadoras.