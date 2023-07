Famalicão: Este domingo há Sunset na Praça-Mercado

Famalicão: Made IN apresenta terça-feira medidas do Portugal 2030 para PME

O Famalicão Made IN está a realizar “Oficinas PT 2030” para apresentar e prestar esclarecimentos sobre as medidas do Portugal 2030 (PT 2030). A primeira sessão é na próxima terça-feira, 18 de julho, às 16h30, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola do Médio Ave, em Famalicão, sobre os incentivos à Inovação Produtiva, que constam do aviso de candidatura aos apoios dirigidos a operações individuais de investimento produtivo em atividades inovadoras, promovidas por pequenas e médias empresas (PME).

A medida de incentivo à Inovação Produtiva pretende estimular o investimento de natureza inovadora, promovendo a alteração do perfil de especialização da economia e o reforço da competitividade externa, pela diferenciação, diversificação e inovação. São suscetíveis de financiamento os projetos de investimento mínimo de 250 mil euros e máximo inferior a 25 milhões de euros, baseadas na melhoria das capacidades produtivas das PME e para o desenvolvimento de soluções inovadoras, digitais e sustentáveis e no aumento do emprego qualificado.

Esta medida estratégica do PT2030 coaduna com a estratégia municipal “do MadeIN ao CreatedIN”, que inclui o novo eixo de ação: MadeInovar. Esta nova abordagem do projeto municipal tem como propósito a criação e o desenvolvimento de valor, procurando atrair empresas de base tecnológica, incentivar a transição – digital e climática -, promover a ciência, conhecimento e tecnologia.