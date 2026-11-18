Estão aí as últimas decisões para a atribuição do título de campeão nacional de ralis e o famalicense Pedro Almeida, que lidera o campeonato, é o grande candidato. Na companhia de António Costa, a dupla da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal chega ao Rali Vidreiro na posição pela qual trabalhou, depois de uma temporada marcada pelo equilíbrio. A equipa soma 139 pontos, enquanto o principal adversário, Rúben Rodrigues, tem 125 pontos.

Pedro Almeida sabe que o momento exige a máxima concentração, mas deixa clara a determinação com que encara este desafio decisivo. «Trabalhámos muito para chegar aqui na posição em que estamos. E quando todos julgavam que o campeonato estava resolvido, nós continuamos a acreditar, não baixamos os braços, e a verdade é que agora somos líderes e vamos dar tudo para continuar nesta posição depois do Rallye Vidreiro».

A prova começa esta sexta-feira, dia 20, com o shakedown de Caranguejeira, com 2,91 quilómetros, que decorre entre as 08h00 e as 11h00.

A primeira etapa apresenta 28,62 quilómetros cronometrados e arranca com Igreja dos Milagres 1, com 9,41 quilómetros, às 14h35. Segue-se Santa 1, com 8,15 quilómetros, às 15h35, antes do regresso a Igreja dos Milagres para a segunda passagem, novamente com 9,41 quilómetros, às 16h20. Depois do reagrupamento e da assistência em Leiria, a ação prossegue com a Super-Especial TEKEVER – Marinha Grande, com 1,66 quilómetros, às 19h30.

No sábado, 21 de novembro, a saída do parque fechado acontece às 08h00, para um dia com 83,58 quilómetros de especiais. Mata Mourisca 1 abre as classificativas às 09h00, com 10,21 quilómetros, seguindo-se Pombal – Carnide 1, com 14,71 quilómetros, às 09h30. Após um reagrupamento em Pombal, as duplas regressam aos mesmos troços: Mata Mourisca 2 começa às 11h00 e Pombal – Carnide 2 às 11h30.

A tarde fica marcada pelo desafio de Pinhal do Rei by QF-Racing&Performance, a classificativa mais longa do rali, com 16,87 quilómetros. A primeira passagem está agendada para as 14h00, antes do reagrupamento na Marinha Grande. A segunda passagem começa às 16h00 e terá o estatuto de Power Stage, momento que poderá ser decisivo para as contas finais do campeonato.

O programa encerra com a City-Stage Arena – CIMRL, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, às 17h05, com 1,26 quilómetros. A chegada ao final do rali está prevista para as 17h15, no mesmo local, seguindo-se a cerimónia de pódio e a entrega de prémios, previstas para uma hora depois.