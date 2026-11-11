A Câmara Municipal de Famalicão e os produtores locais do concelho estão a promover uma seleção de produtos distinguidos com o selo “Made IN Famalicão – Produto Que É Nosso”.

Com quatro propostas distintas, os cabazes apresentam-se como uma sugestão de presente para oferecer este natal. Vinhos verdes, enchidos, queijos com diferentes períodos de cura, compotas artesanais, chocolates e especialidades de confeitaria são algumas das iguarias.

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Numa época marcada pela partilha e troca de presentes, a escolha destes cabazes representa um contributo para a dinamização da economia local, apoiando as empresas e os produtores que mantêm vivas as tradições do território.

Para além da possibilidade de encomenda, os cabazes vão estar disponíveis para venda em dois locais no centro da cidade. Na Tentações Gourmet localizada na rua Alves Roçadas e também no Atrium na Praça, no Mercado Municipal de Famalicão.

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Saiba mais sobre esta iniciativa e a composição dos cabazes em www.famalicaomadein.pt