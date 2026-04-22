Famalicão: «Este prémio deve-se ao trabalho da equipa»

O central senegalês afirma que o “título” de melhor defesa de março da I Liga «deve-se ao trabalho de toda a equipa, a quem agradeço profundamente. Fiquei muito feliz por ter recebido este prémio, mas reconheço que o mesmo só foi possível pelo trabalho coletivo».

O jovem central de 20 anos recebeu a distinção de defesa do mês de março, com 20,41% superando a concorrência dos centrais polacos do FC Porto, Kiwior e Bednarek, que arrecadaram 13,27% cada.

Muito se deveu à consistência defensiva que ajudou a manter, com a equipa a apenas consentir um golo em quatro jogos.

O 55 dos famalicenses, foi também decisivo no ataque ao fazer o golo da vitória frente ao CD Nacional, no triunfo por 1-0.

Apesar de reconhecer o bom trabalho da equipa até agora, o jovem central não se desvia dos objetivos. «O trabalho ainda não terminou. Continuaremos com muita dedicação para que a equipa mantenha o nível exibicional que tem apresentado».

O defesa, que chegou na época 2024/2025, tem sido peça chave da turma de Hugo Oliveira na presente temporada, tendo já realizado 23 jogos e apontado um golo. Recentemente renovou com o FC Famalicão até 2030.

Tiago Torres