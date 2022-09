Famalicão: Este sábado há desfolhada em Arnoso Santa Eulália

O FC Famalicão defronta, este domingo, no Estádio do Jamor, o Casa Pia, adversário «com uma ideia de jogo que lhe permite ter esta vantagem no início do campeonato». Na antevisão a este jogo da sétima jornada, o treinador do Famalicão, assinala que a sua equipa «está preparada», depois de «uma excelente semana de trabalho».

O Casa Pia, analisou, é uma equipa muito equilibrada defensivamente «e que permite poucas oportunidades de golo». Para além disso, reforçou, é forte nas transições ofensivas». No entanto, Rui Pedro Silva acredita «na nossa ideia de jogo e nos nossos processos. Quanto mais tempo nos sustentarmos nessa ideia de jogo, mais fortes e mais preparados estamos para ganhar o jogo» que antecipa «equilibrado, bastante competitivo e para o qual estamos preparados»

Instado a comentar o episódio da criança que terá sido obrigada a tirar a camisola do Benfica quando estava na bancada dos sócios famalicenses, Rui Pedro Silva referiu que, entre o grupo, o assunto «nem sequer foi falado. Foi falado nas esferas e acho que tem de ser discutido nas esferas competentes, mas percebemos o porquê daquilo ter acontecido. Internamente não houve qualquer discussão».