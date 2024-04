Famalicão: Este sábado há festival da francesinha em Avidos

O líder da pró nacional da AF Braga, depois de eliminado da Taça, esta quinta-feira, volta a jogar domingo para a jornada 30 do principal campeonato de futebol distrital. O GD Joane, com 62 pontos, vai jogar a casa do SP Arcos, décimo quarto, com 35 pontos. Neste momento decisivo da época, e com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, importa saber como vai reagir a equipa de Duarte Nuno ao jogo da passada quinta-feira, diante do Torcatense, formação da divisão de honra.

Esta jornada reserva, ainda, o dérbi concelhio entre a Oliveirense (3.º, 55 pontos) e o Ninense (11.º, 40 pontos). O Bairro, na luta pela despromoção (17.º, 24 pontos) recebe o Vieira (7.º, 43 pontos). Todas as partidas jogam-se a partir das 16 horas.

Na divisão de honra, série B, joga-se a ronda 27, com o S. Cosme a visitar o São Paio, equipa que ocupa o quarto lugar, com 44 pontos. Já o conjunto de Vale S. Cosme é o “primeiro” da zona de despromoção, com 31 pontos.

O CD Lousado, que já garantiu o primeiro lugar da série D da 1.ª divisão, com 50 pontos, joga no próximo domingo em Delães. O Operário, 3.º, com 40 pontos, ainda espreita um lugar de promoção à divisão de honra nas três jornadas que faltam. A formação de Mões joga sábado, em Calendário, contra a União Desportiva local.

Do calendário da jornada 24, ainda no sábado, o São Cláudio recebe o Gondifelos; no domingo, defrontam-se Fradelos e Louro, o Ruivanense recebe o Guisande e a ADJ Mouquim o Celeirós B. Todas as partidas da jornada começam às 16 horas.

Foto GD Joane