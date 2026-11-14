Ao final da tarde deste sábado, o Agrupamento 285 – Antas, do Corpo Nacional de Escutas, realiza a 2.ª edição da Feira das Sopas, que terá lugar no recinto coberto junto à igreja de Antas, a partir das 19h00.

Para além do convívio entre a comunidade, a iniciativa visa a angariação de fundos para a nova sede do agrupamento. Poderá experimentar diferentes sopas, pão com chouriço, bola de carne em forno de lenha e várias sobremesas.

Haverá música ao vivo com o famalicense Costinha, às 21 horas, e um DJ para animar os presentes.