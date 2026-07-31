O Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) está aberto na manhã deste sábado, entre as 10 e as 13 horas, para receber todos aqueles que queiram conhecer o espaço e adotar um amigo de quatro patas.
“As Manhãs CROA” tiveram início em 2023, com o espaço a abrir ao público no primeiro sábado de cada mês para servir as pessoas que, durante a semana, não têm possibilidade de visitar o centro.
Mais informaçõess em www.famalicao.pt, na página oficial de Facebook em https://www.facebook.com/croafamalicao, através do email canilmunicipal@famalicao.pt e dos telefones 252 322 235 e 913 791 535.