Famalicão esteve a vencer o Sporting mas acabou por sofrer a primeira derrota da época (1-2)

O Supremo Tribunal de Justiça recusou alterar a sentença aplicada a um homem de Famalicão, que continuará a cumprir cinco anos e quatro meses de prisão efetiva, avança o jornal O Minho. O caso remonta a 2021, quando três jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos, foram julgados em Braga por assaltos a garagens destinados ao furto de volantes BMW e outros bens.

Os cúmplices receberam penas suspensas (dois anos e dez meses para um deles e quatro anos e nove meses para o outro). Já o principal arguido tentou obter uma redução da pena e a suspensão da sua execução, mas os juízes do Supremo salientaram a gravidade dos factos e a tendência para a repetição de crimes patrimoniais.

Os assaltos permitiram a apropriação de um volante no valor de cinco mil euros, de um motociclo e de outros objetos. No último crime, a PSP surpreendeu o grupo, apreendendo ferramentas de arrombamento e uma pistola pneumática. O arguido central já tinha cumprido quase oito anos de prisão por tráfico de droga e furto qualificado.