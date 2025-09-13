Famalicão esteve a vencer o Sporting mas acabou por sofrer a primeira derrota da época (1-2)

O Estádio Municipal de Famalicão recebeu esta noite o duelo da 5.ª jornada da I Liga entre FC Famalicão e Sporting. Num jogo intenso, os famalicenses até começaram melhor, com Gustavo Sá a inaugurar o marcador aos 17 minutos, de cabeça, após canto.
A resposta leonina surgiu pouco depois: Pedro Gonçalves restabeleceu a igualdade aos 22’, também no coração da área.
Na segunda parte, Luís Suárez deu a volta ao resultado, aos 65 minutos, após assistência de Pote, fixando o 1-2 final. O Famalicão ainda procurou o empate, com destaque para uma bola ao poste de Geovany Quenda, mas o Sporting segurou a vitória.