Acidente, Última Hora

Famalicão: Estrada N204 está cortada ao trânsito na Lagoa após colisão

A tarde desta quarta-feira fica marcada pela colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, na estrada N204, na freguesia da Lagoa.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e também os Famalicenses.

Até ao momento ainda não é conhecida a existência de feridos e a circulação automóvel está condicionada.

 

Deixe um comentário

Famalicão: Homem detido por agressão e insultos a um polícia

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, de 61 anos, por agressão e insultos a um polícia.

A detenção aconteceu no decurso de uma intervenção policial na cidade de Vila Nova de Famalicão. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Famalicão: Vingança terá estado na origem de fogo posto em duas casas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 42 anos suspeito de ter provocado dois incêndios em moradias na freguesia de Carreira, no concelho de Famalicão. De acordo com a autoridade, o alegado autor terá atuado por vingança, na sequência de conflitos anteriores.

Os factos ocorreram na manhã de sexta-feira. Segundo a investigação, o suspeito terá entrado nas habitações, cujos proprietários não se encontravam no local, e ateado fogo à roupa das camas com recurso a um isqueiro, abandonando depois o local.

As chamas alastraram rapidamente, causando elevados prejuízos no interior das casas e danos no telhado de uma habitação contígua.

A detenção foi realizada nesse mesmo dia, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Famalicão: Homem de 44 anos ferido em acidente na N206 (Pousada de Saramagos)

Um homem de 44 anos ficou ferido, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na N206, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 11h25, na Avenida da Riopele.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Criança de 14 anos ferida em colisão entre viaturas na freg. de Vale S.Martinho (N206)

Uma criança de 14 anos ficou ferida na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na manhã deste domingo, em Vale São Martinho, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h15, na Avenida Tomás Pereira, em plena N206.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a jovem, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio numa habitação na Carreira

Na manhã desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave foram acionados para um incêndio no interior de uma habitação, na rua Bairro Gabriel Bezerra, na Carreira.

O alerta foi dado por volta das 09h45 e no local estão duas viaturas dos bombeiros e sete operacionais a combater as chamas.

Até ao momento não há registo de vítimas.

Famalicão: Mulher de 35 anos ferida após colisão entre carro e mota

Uma mulher com cerca de 35 anos ficou ferida esta quinta-feira depois da colisão entre um carro e uma mota, na Rua das Quintães, na freguesia de Nine.

O alerta foi dado por volta das 12h11 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.